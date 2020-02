Hussein Bakri entrega ordem de serviço para obras na APAE de Paula Freitas

O deputado, Hussein Bakri (PSD), esteve em Paula Freitas na quinta-feira (13), onde entregou a ordem de serviço para obras na APAE. No total, a entidade receberá R$ 83 mil para reparos em geral: piso, parte elétrica, pintura interna e externa, forro, janelas e portas. O parlamentar esteve acompanhado do chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Carlos Polsin.

“O trabalho desenvolvido pelas APAEs é merecedor de todo o apoio e o empenho do poder público para que elas possam seguir desenvolvendo ações magníficas em prol de milhares de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Nesse sentido, batalhamos muito para que a APAE de Paula Freitas recebesse uma série de melhorias para atender com cada vez mais eficiência e qualidade a comunidade local”, afirmou Hussein Bakri.

Além de Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Casa e foi o indicado pelo prefeito Valdemar Capeleti para representar oficialmente o município junto ao Executivo estadual.