Hussein Bakri entrega quatro respiradores e quatro monitores cardíacos para reforçar o enfrentamento à pandemia

O Hospital Regional São Camilo, de União da Vitória, recebeu na manhã de 13 de março, oito novos equipamentos para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19: quatro respiradores e quatro monitores cardíacos. Com investimento de R$ 360 mil, os aparelhos foram entregues na 6ª Regional de Saúde pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), que representou o governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto no evento. Nesta semana, diante do agravamento da pandemia, o Estado já havia autorizado a ativação de oito novos leitos no Regional (quatro UTIs e quatro enfermarias) e mais dois novos leitos na APMI (um UTI e um enfermaria).

“A estratégia do Governo sempre foi regionalizar o atendimento à saúde e ofertar atendimento com agilidade e qualidade mais perto da casa dos paranaenses. Agora, isso se mostra ainda mais importante, a fim de garantir que nenhuma região sofra com falta de estrutura. Está sendo feito um esforço coletivo entre Estado, prefeituras, sociedade e iniciativa privada para fazer frente ao avanço diário do coronavírus. Salvar vidas é a prioridade número um neste momento”, destacou Hussein, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

A cerimônia desta sábado contou com a presença da chefe da 6ª Regional de Saúde, Paula Krzyzanowski; do prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas; da coordenadora regional da Casa Civil, Gabi Bakri; da direção do Hospital Regional; além de prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região que participaram virtualmente. “Esses equipamentos são fundamentais para a abertura de novos leitos de UTI e a garantia de um atendimento adequado aos pacientes mais graves. Em nome de 178 mil paranaenses que vivem no Sul do Paraná, agradeço o esforço do deputado Hussein para a aquisição desses aparelhos neste momento tão agudo da pandemia”, afirmou Paula Krzyzanowski.

Ao longo de um ano de pandemia, o Estado já tinha viabilizado para a 6ª Regional oito respiradores, 18 leitos (seis de UTIs e 12 enfermaria), UTI móvel exclusiva para Covid-19 até janeiro; e 20 profissionais temporários à disposição das prefeituras também até janeiro (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem).

Considerando todo o Paraná, foram ativados 4.000 novos leitos; inaugurados três hospitais (em Guarapuava, Telêmaco Borba e Ivaiporã); realizados mais de dois milhões de exames RT-PCR; e atendidas mais de 58 mil pessoas. No total, o investimento nesse período já soma R$ 1,3 bilhão.