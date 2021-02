Hussein Bakri entrega três novas viaturas ao 27° Batalhão de Polícia Militar

Na manhã desta segunda-feira (18), o deputado, Hussein Bakri (PSD) participou da entrega de três novas viaturas ao 27° Batalhão de Polícia Militar. Dois veículos ficarão sediados em União da Vitória e o outro em São Mateus do Sul. Segundo o parlamentar, as três Renault Duster serão locadas, o que vai permitir ao Governo do Estado economizar na manutenção das viaturas e, ao mesmo tempo, garantir agilidade em eventuais consertos, que ficarão sob responsabilidade da empresa contratada.

“A meta do Governador Ratinho Junior é chegar ao final do mandato, em 2022, com 80% da frota da segurança pública renovada. Além da aquisição de novos veículos para o patrimônio do Estado, também se está locando viaturas, o que agiliza muito a manutenção e o conserto sem deixar a população desprotegida, com carros por semanas ou até meses nas oficinas. Uma polícia bem equipada representa mais segurança para os paranaenses e, por isso, o governo está oferecendo as ferramentas adequadas para esse trabalho ter o máximo de eficácia”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Em 2020, o Executivo estadual incorporou à frota das forças de segurança 816 novas viaturas, num investimento total de R$ 126,1 milhões. “Essas ações são fruto de planejamento. Enquanto vemos outros Estados em dificuldades financeiras, o Paraná continua entregando novas viaturas e, sobretudo, reduzindo os índices de criminalidade. Parabéns aos homens e mulheres que estão na linha de frente do combate ao crime e que têm respondido com êxito aos anseios da sociedade paranaense”, finalizou Hussein Bakri.