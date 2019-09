Hussein Bakri garante apoio dos deputados estaduais aos avanços na Educação do Paraná

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e deputado, Hussein Bakri (PSD), reafirmou o apoio irrestrito dos deputados da base aliado às medidas que vêm sendo tomadas para melhorar o desempenho educacional das escolas estaduais. Na noite desta terça-feira (3), num evento com a presença de 1.200 diretores, do Governador Ratinho Junior (PSD) e do Secretário da Educação, Renato Feder, o parlamentar destacou o compromisso da atual gestão em levar o Paraná ao primeiro lugar nacional do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

“O Governador tem se esforçado muito para colocar o estado nos trilhos e vem tomando medidas importantes em todas as áreas para que o Paraná avance cada vez mais. Na negociação da data-base com os servidores, por exemplo, ele sempre nos orientou a ir ao limite para atender bem o funcionalismo. Nosso governo sabe onde quer chegar e, para isso, todos precisamos dar as mãos e cada um cumprir bem o seu papel – secretários, deputados, diretores, professores. Garanto a vocês que não vai faltar apoio da Assembleia. Podem contar conosco na construção desse grande projeto da Educação do Paraná”, afirmou Hussein Bakri no II Encontro de Diretores, realizado no Teatro Positivo, em Curitiba.

Aos milhares de profissionais da Educação, o Governo fez três anúncios importantes. Com o objetivo de dar mais tempo à comunidade escolar para conhecer melhor o trabalho que está sendo implantado nas 2.100 escolas estaduais, o mandato dos atuais diretores será prorrogado por mais um ano. Com isso, as eleições que seriam realizadas em novembro e dezembro deste ano só vão ocorrer no fim de 2020.

Além disso, numa parceria com a Copel Telecom, as escolas terão internet de 20 Mega – algumas instituições ainda contavam com velocidade de apenas 4 Mega. Outra ação prevê uma verba extra de R$ 4 milhões do Fundo Rotativo para compra de livros e material esportivo.

Ao fim do evento, foram homenageados professores e escolas que se destacaram no primeiro semestre, ampliando a frequência de alunos ou melhorando a nota dentro do programa Prova Paraná, um dos indicadores da qualidade do ensino no estado. “Esse gesto simbólico é mais uma forma de valorizar nosso excelente corpo de funcionários da Educação. Em nome do povo do Paraná, agradeço a cada um deles pelo empenho e dedicação em transmitir conhecimento às nossas crianças e adolescentes”, finalizou Hussein Bakri.