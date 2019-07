Hussein Bakri garante caminhão novo a fundo perdido para General Carneiro

Numa articulação do deputado Hussein Bakri (PSD), o município de General Carneiro vai receber um veículo a fundo perdido da Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu). No total, o caminhão tem o valor de R$ 140 mil, dos quais R$ 100 mil serão custeados pelo Governo do Estado, enquanto a prefeitura arcará com os outros R$ 40 mil.

“Todos nós sabemos que o país ainda passa por uma crise financeira grave e não há dúvida de que os municípios são os que mais têm enfrentado problemas de caixa. Por isso, municipalista que é, o governador Ratinho Junior orientou toda a sua equipe a trabalhar de mãos dadas com os prefeitos, e com General Carneiro não será diferente. Podem ter certeza que serão muitas conquistas ao longo destes quatro anos”, afirmou o Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Deputado estadual mais votado em General Carneiro, Hussein Bakri ainda agradeceu a confiança do prefeito, Luis Otávio Saraiva, o Gaúcho, que o indicou à Casa Civil como representante oficial do município junto ao Governo do Estado. “O ônus de ser líder é grande, mas, evidentemente, há também o bônus. E pretendo usá-lo em benefício de quem me permitiu chegar até aqui e sempre me honrou com o seu apoio”, disse o parlamentar do PSD.