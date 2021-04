Hussein Bakri garante mais de R$ 600 mil para pesquisas

O deputado, Hussein Bakri (PSD), garantiu R$ 609 mil em emendas parlamentares para a compra de equipamentos e a realização de pesquisas em torno da erva-mate do Paraná, que responde por 55% da produção nacional. Em reunião virtual organizada na última quinta-feira (1º) pelo Cogemate (Conselho Gestor da Erva-Mate do Vale do Iguaçu), o parlamentar destacou a sintonia do Governo Ratinho Junior (PSD) com o setor, cuja cadeia produtiva envolve cerca de 100 mil pessoas no Sul do Estado.

“No cenário de hoje, mais do que nunca é preciso estimular a geração de emprego e renda. E, no Vale do Iguaçu, isso passa, diretamente, pela cadeia produtiva da erva-mate, que é um dos carros-chefe da economia regional. O setor vem se expandindo para além da indústria de alimentos e já está na área de medicamentos, beleza, material de limpeza. Essa perspectiva de crescimento vai ao encontro do movimento econômico feito pelo Governo do Estado e, certamente, terá ainda mais resultado com a união entre poder público, iniciativa privada e universidades”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Para auxiliar no fortalecimento do setor, o parlamentar assegurou os recursos necessários para a realização de três importantes pesquisas: uma desenvolvida pela Unioeste sobre o controle da ampola, um inseto que ataca a produção de erva-mate; outra da Embrapa a respeito do controle de lagartas nas plantações; e a terceira a cargo do campus de União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que pretende estudar a composição química da erva-mate da região, em especial do tipo sombreado. Este último estudo envolve a compra de diversos equipamentos, que também poderão ser usados em outras atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos, técnico médio e de graduação da Instituição.

“Essa ação é histórica para a cadeia produtiva da erva-mate de todo o Paraná, que envolve 300 mil pessoas e que movimentou R$ 600 milhões em 2020. As pesquisas em questão vão proporcionar uma grande evolução na produção e culminar em mais empregos e mais renda. Agradeço ao deputado Hussein pela parceria e por estar caminhando com a gente dia a dia nos nossos desafios”, disse Naldo Vaz, presidente do Cogemate.

A reunião virtual em que as emendas de mais de R$ 600 mil foram garantidas contou ainda com a presença de prefeitos da região e de representantes da Emater, FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Território Iguaçu, SEAB (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento), Sebrae, Senac, Sindimate e Amsulpar.