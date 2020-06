Hussein Bakri garante Meu Campinho e van para União da Vitória

Na última sexta-feira (12), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) autorizou a prefeitura de União da Vitória a licitar R$ 505 mil na aquisição de uma van e na construção de uma praça do programa Meu Campinho. Os dois investimentos serão custeados a partir de emendas a fundo perdido indicadas ao município pelo deputado estadual, Hussein Bakri (PSD). A van será utilizada pela Arcrevi (Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu), enquanto a praça ficará no Conjunto Horst Waldraff.

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia, o Estado vem mantendo os investimentos previstos nos municípios, garantindo a melhoria nas políticas públicas ofertadas à população. Nesse sentido, o secretário, João Carlos Ortega, assinou essas autorizações para investimentos com os quais eu havia me comprometido em uma das tantas visitas aos bairros que fizemos em União da Vitória desde o início do mandato. São investimentos significativos dentre muitos outros que a cidade ainda terá ao longo do Governo Ratinho Junior”, afirmou Hussein Bakri, que é o Líder do Executivo estadual na Assembleia Legislativa.

O programa Meu Campinho começou a ser desenvolvido pela SEDU quando o Governador era secretário da pasta. A inspiração veio da Alemanha – que implantou 1,6 mil unidades no país – e foi adaptada à realidade do Paraná para oferecer lazer a crianças em situação de vulnerabilidade social e criar um ambiente de confraternização às famílias.

Em União da Vitória, a praça será erguida na esquina das ruas Joaquim Didek e Cristiano Clausen, no bairro Bento Munhoz da Rocha. A obra inclui campo de futebol com grama sintética, alambrado, refletores e rede de cobertura; academia da terceira idade ao ar livre; iluminação; paisagismo com plantio de grama e árvores; e urbanismo com calçadas em concreto e paver, rampas de acessibilidade, bancos e lixeiras. A SEDU vai investir R$ 304 mil a fundo perdido, enquanto a prefeitura entrará com uma contrapartida de R$ 16 mil.

Já a van de 16 lugares vai ser repassada à Arcrevi, atendendo a um pedido do líder comunitário Pica-Pau. O Governo do Estado será responsável por R$ 161,5 mil a fundo perdido, e a administração do municipal arcará com R$ 23,4 mil para a compra do veículo.