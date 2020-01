Hussein Bakri garante nova unidade de saúde para São Mateus do Sul

Por intermédio do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), São Mateus do Sul terá uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). O Governo do Estado irá repassar R$ 650 mil ao município para construção da unidade na Comunidade de Vargem Grande. O recurso foi garantido em uma reunião, na quinta-feira (16), entre Bakri e o prefeito Luiz Adyr.

“Ao longo do ano passado, construímos uma parceria bastante produtiva com o prefeito Luiz Adyr. São Mateus do Sul obteve conquistas importantíssimas, algumas esperadas há muitos anos, como a pavimentação da PR-364 e a construção do novo Hospital Paulo Fortes. E já iniciamos 2020, com esta grande notícia: a garantia dos recursos necessários para a construção de uma UBS na Comunidade da Vargem Grande”, comemorou o Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa. Bakri é o indicado por Luiz Adyr para representar oficialmente o município junto ao Executivo estadual.

Porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), as UBSs têm o objetivo de atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. “A instalação da nova unidade na Vargem Grande – mais perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – é uma garantia de acesso aos moradores daquela Comunidade à saúde de qualidade”, finalizou Hussein Bakri.