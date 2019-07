Hussein Bakri garante R$ 3,8 milhões para recape da rua Marechal Deodoro

Governador Ratinho Junior autorizou na tarde desta segunda-feira o convênio para a realização da obra em União da Vitória

A atuação do deputado, Hussein Bakri (PSD), garantiu mais uma importante obra de infraestrutura para União da Vitória. Na tarde desta segunda-feira (22), o governador Ratinho Jr (PSD), autorizou o convênio para revitalização da Marechal Deodoro. Do total de R$ 3,8 milhões de investimento, 95% será pago pelo governo do estado.

“Trata-se de uma artéria importantíssima para a cidade e que demanda uma série de reparos com urgência. Por isso, registro o meu agradecimento ao Governador e ao Secretário da Infraestrutura, Sandro Alex, que têm aberto as portas para que União da Vitória receba os investimentos de que necessita. São obras que vão transformar a cidade, a exemplo da Ponte José Richa, da qual 90% dos serviços estão sendo pagos pela atual gestão”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial do município junto ao Governo do Estado.

A Avenida Marechal Deodoro tem 3,5 quilômetros de extensão e corta os bairros da região Sul de União da Vitória (Limeira, Rio d’Areia, Rocio e São Basílio Magno) até o Centro da cidade, no trevo do Sesi. Além disso, a via se liga às rodovias PR-280, BR-153 e BR-476. Segundo o convênio assinado nesta segunda-feira, a obra prevê recape asfáltico, construção de meio-fio e calçada e nova sinalização. Assim que todas as etapas burocráticas forem cumpridas, os serviços terão início por um prazo estimado de seis meses.

“Além de um carinho e respeito muito grande, tenho um compromisso com União da Vitória por tudo o que ela representou e representa para o nosso estado. Hussein ajudou a construir uma solução para que o município receba esses recursos para recuperar essa importante ligação viária da cidade”, disse o governador, Ratinho Junior.