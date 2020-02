Hussein Bakri garante realização do Verão Maior em União da Vitória

Numa articulação do deputado Hussein Bakri (PSD), União da Vitória será palco do Verão Maior, programa que vem levando diversas atividades às praias e balneários paranaenses. As atrações, que incluem balão, tirolesa e parede de escalada, estarão disponíveis à população dentro do 4º Festival de Verão, marcado para os dias 15 e 16 de fevereiro, no Parque Linear.

“A pedido do secretário de Esportes de União da Vitória, Cordovan Neto, fizemos um trabalho de convencimento junto ao Superintendente Estadual de Esportes, Helio Wirbiski, e ao Coordenador do Verão Maior e dos Jogos de Aventura e Natureza, Tiago Campos. Eles entenderam a importância dessa medida para todo o Sul do Paraná, que tem sido cada vez mais prestigiado pelo Governo Ratinho Junior”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Executivo estadual na Assembleia Legislativa.

A expectativa da prefeitura de União da Vitória é que esta seja a maior edição do Festival de Verão. Além dos atrativos levados pelo Verão Maior, haverá atividades como vôlei e futebol de areia, futevôlei, capoeira, taekwondo e zumba.

A programação da operação Verão Maior está sendo promovida pelo Governo do Paraná por meio da Superintendência do Esporte em parceria com diversos municípios do litoral, de Porto Rico e da Costa Oeste. O objetivo é aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantindo saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.