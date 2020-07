Hussein Bakri garante veículo para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de União da Vitória

No ano passado o deputado, Hussein Bakri, assegurou até dezembro de 2022, a renovação junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) da cessão do imóvel que abriga a “Casa Bebel”, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, no Centro de União da Vitória.

Nesta sexta-feira, em mais uma conquista importante para a entidade, o parlamentar garantiu por meio de emenda a aquisição de um veículo de sete lugares, no valor de R$ 85 mil, que será utilizado no transporte de pacientes e no deslocamento das voluntárias pelos municípios da região Sul.

Desde junho de 2000, a “Casa Bebel” recebe portadores de câncer de toda a região, a quem oferece equipamentos médicos, como cama de banho, cama de hospital e cadeira de rodas.

Há ainda o atendimento de profissionais de diversas áreas: psicólogos (inclusive para os familiares), nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais.

Os pacientes também recebem itens como suplementos alimentares, água de coco, leite em pó e de caixinha, cestas básicas e vale-frutas.

As despesas financeiras são custeadas por meio de notas cadastradas no CNPJ da instituição no Programa Nota Paraná e da realização de brechós com roupas recebidas de doação.