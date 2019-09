Hussein Bakri garante verba para Porto Vitória

Por intermédio do deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), Porto Vitória receberá R$ 600 mil para a construção de seis novas salas de aula no município. O recurso, que virá de um convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), foi garantido em uma reunião nesta segunda-feira (23), em Curitiba, entre Bakri e o prefeito Kurt Nielsen Jr.

“Na função que exerço hoje dentro da Assembleia Legislativa e também no Governo do Estado, farei o máximo que for possível para levar melhorias aos municípios que me permitiram chegar até aqui”, afirmou o Líder do Governo. Deputado mais votado em Porto Vitória na última eleição, Hussein Bakri é um dos indicados pelo prefeito, Kurt Nielsen Jr., para representar oficialmente o município junto ao Executivo estadual.

Conforme definido no encontro desta segunda-feira, serão construídas seis salas de aula em três instituições: Escola Municipal Reynaldo Frederico Gaebler, Escola Municipal Professor Hugo Guilherme Jaeger e Centro Municipal de Educação Infantil Aconchego dos Pequeninos. Cada uma receberá duas, novas, salas.