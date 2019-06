Hussein Bakri homenageia bombeiro

Acidente foi provocado pela ultrapassagem proibida de um caminhoneiro. Motorista tentou desviar e caiu no Rio Vargem Grande, em Paula Freitas, no sul do Paraná O deputado Hussein Bakri (PSD) homenageou, na sessão de segunda-feira (3), o Tenente Marcelo Aleixo, Comandante do Corpo de Bombeiros de União da Vitória. Numa ação heróica, resgatou quatro pessoas de um automóvel que caiu no Rio Vargem Grande, em Paula Freitas, no sábado. O voto de congratulações e menção honrosa foi aprovado por unanimidade em plenário. “Foi um ato de extrema bravura, no qual o Tenente colocou a própria vida em risco na tentativa de salvar aquela família. Atitudes como essa devem servir de inspiração para sermos mais humanos e solidários todos os dias das nossas vidas”, afirmou Hussein Bakri. O acidente ocorreu no último sábado, 1º de junho, no km 336, da BR-476, em Paula Freitas. Uma ultrapassagem em local proibido feita por um caminhoneiro provocou danos materiais em dois automóveis, enquanto um terceiro, ao tentar desviar, acabou caindo no Rio Vargem Grande. O bombeiro – cuja viatura gravou toda a ação do caminhoneiro – parou o veículo e, com a ajuda de outras pessoas, amarrou o carro com placas de Clevelândia que estava dentro do rio. Somente o motorista conseguiu deixar o automóvel, mas os quatro familiares dele permaneciam presos. De imediato, o Tenente Aleixo resgatou uma a uma todas as pessoas. Mas, infelizmente, as quatro faleceram, com idades de 22 anos, 12 anos e quatro anos, além de um bebê de um ano e meio. “Na hora alguém tem de tomar uma atitude e eu, até pelo instinto de bombeiro, tentei salvar aquelas vidas. Mas, por mais que estejamos acostumados, vítimas fatais são sempre uma cena impactante, ainda mais envolvendo crianças”, afirmou o Tenente Aleixo, em entrevista a Rádio CBN Vale do Iguaçu. O caminhoneiro que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.