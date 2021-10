Hussein Bakri homenageia juiz Carlos Mattioli na Assembleia Legislativa

Por proposição do deputado, Hussein Bakri, o juiz, Carlos Mattioli, foi homenageado hoje pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Há 16 anos, o magistrado está à frente da Vara da Família e do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) da Comarca de União da Vitória.

A homenagem entregue hoje é um reconhecimento ao programa “Combate à Evasão Escolar”, que, desde 2008, busca evitar que crianças e adolescentes fiquem longe das escolas, em parceria com o NRE e com o promotor Júlio Ribeiro de Campos Neto.

Com sucesso de 70%, o projeto recebeu, recentemente, o 1º lugar do Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“O Dr. Mattioli trouxe de volta para a sala de aula um número sem fim de alunos que sofrem com diversos problemas na família. Ele humanizou o olhar do Judiciário sobre essas pessoas e, portanto, essa homenagem é uma forma de dizer muito obrigado em nome da sociedade do Paraná”, destacou Hussein Bakri.

“É uma honra muito grande receber esse reconhecimento, porque trabalhamos com questões muito sensíveis de violência que os adolescentes passam no dia a dia e, muitas vezes, ficam sonegadas do poder público”, afirmou o juiz Carlos Mattioli.