Hussein Bakri homenageia policiais que salvaram seis pessoas de afogamento em Matinhos

O deputado Hussein Bakri (PSD) homenageou, nesta

segunda-feira (22), os soldados Delmir Notte e Walter Viana da Silva por salvarem do afogamento seis

banhistas – uma delas gestante – no Litoral do Paraná. O ato de heroísmo dos

dois policiais militares ocorreu no último fim de semana, no Balneário

Albatroz, em Matinhos.

“Os dois soldados arriscaram a própria vida para

salvar todas essas pessoas. Graças a Deus e à atuação ágil deles, o que poderia

ser uma tragédia terminou com uma história de bravura, que serve de exemplo e

inspiração para todos nós”, afirmou Hussein Bakri. O voto de congratulações aos

policiais do 9º Batalhão da PM, de Paranaguá, foi aprovado por unanimidade

pelos deputados na sessão desta segunda-feira na Assembleia Legislativa.

Os dois PMs faziam patrulhamento na Avenida

Beira Mar de Matinhos na tarde de sábado (20), quando uma senhora os abordou na

viatura relatando o afogamento de um grupo de pessoas. Como não havia

guarda-vidas do Corpo de Bombeiros por perto, ambos retiraram a farda e os

equipamentos e entraram na água por conta própria.

Com a ajuda de surfistas, eles conseguiram

apoiar os banhistas – todos de Curitiba e com idades entre 12 e 21 anos – nas

pranchas, até a chegada das motos aquáticas para o resgate. Uma adolescente,

porém, estava desmaiada e foi levada até a areia deitada em uma das pranchas.

Na praia, ela recebeu massagem cardíaca do Soldado Delmir, recobrando os

sentidos.

Os seis banhistas e os dois soldados da PM foram

encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, por terem ingerido

muita água e estarem exaustos fisicamente. Após algum tempo em observação,

todos foram liberados.