Hussein Bakri homenageia policial que ajudou mãe por telefone a salvar bebê engasgado, em São Mateus

Com a aprovação

unânime da Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD) homenageou, na

segunda-feira (28), a soldado da Polícia Militar Eliane Kieski. Na última

sexta-feira (25), ela orientou uma mãe, por telefone, para salvar um bebê

engasgado com leite materno, em São Mateus do Sul.

“Quem ouve a gravação

se desespera junto com aquela mãe ao ver seu filho de apenas um mês já

desfalecido. Mas graças ao brilhante trabalho feito pela soldado, Eliane, o

Augusto está fora de perigo e com saúde. Esta homenagem, portanto, é um

reconhecimento a mais um ato de heroísmo da nossa Polícia Militar”, afirmou

Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia.

Lotada na 3ª Companhia

do 27º Batalhão de Polícia Militar, em União da Vitória, a soldado Eliane

Kieski foi quem atendeu à ligação da mãe da criança, Andreia Brudnicki, que

mora na localidade rural de Água Branca, em São Mateus do Sul. O bebê estava

praticamente desfalecido depois de ter se afogado com leite materno.

Repassando as técnicas

de salvamento pelo telefone 190, a policial foi acalmando a mãe enquanto uma

viatura se deslocava até o local. Como a ligação caiu a soldado conseguiu falar

com uma vizinha da família, que contou que a mãe e a criança estavam a caminho

do hospital. A soldado foi até o hospital, onde pôde conhecer o bebê, que já

está fora de perigo.

Foto:

Reprodução/RPC