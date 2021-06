Hussein Bakri inaugura Praça do Meu Campinho no Conjunto Horst Waldraff

O deputado, Hussein Bakri (PSD), inaugurou na tarde de sexta-feira (25), a Praça do programa Meu Campinho no Conjunto Horst Waldraff, em União da Vitória. A obra, que fica na esquina das ruas Joaquim Didek e Cristiano Clausen, no bairro Bento Munhoz da Rocha, foi erguida com R$ 304 mil de uma emenda a fundo perdido destinada ao município pelo parlamentar – a prefeitura deu contrapartida de R$ 16 mil. O novo espaço conta com campo de futebol de grama sintética, parque infantil e academia da terceira idade ao ar livre.

“O Meu Campinho tem um grande alcance social, principalmente, para crianças e adolescentes. Enquanto praticam atividades saudáveis, eles ficam longe de problemas, como drogas e violências, que prejudicam muito a sociedade. Além disso, é um local que passará a ser referência para essa comunidade, constituindo-se num espaço de convivência dos moradores, de integração entre as famílias. Essa é uma ação muito importante por levar uma opção de lazer aos bairros que, muitas vezes, não oferecem quase que nenhuma opção nesse sentido à população”, destaca Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

O programa Meu Campinho começou a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) quando o Governador Ratinho Junior era secretário da pasta. A inspiração veio da Alemanha – que implantou 1,6 mil unidades no país – e foi adaptada à realidade do Paraná para oferecer lazer às crianças em situação de vulnerabilidade social e criar um ambiente de confraternização às famílias.

“Esse tipo de estrutura esportiva é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças. Com esses espaços, elas ficam menos tempo nas ruas ou na frente do computador, passam a praticar esportes e ter uma vida mais saudável. Esse projeto não distingue classe econômica e social. É um espaço aberto de diversão e aprendizado, além de ponto de encontro das famílias”, avalia o Governador Ratinho Junior.

Estiveram presentes na inauguração desta sexta-feira Gabi Bakri, coordenadora regional da Casa Civil e chefe do Escritório da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho; o prefeito, Bachir Abbas; o vice-prefeito, Jairo Clivatti; além de vereadores, chefes de Núcleo e lideranças comunitárias.