Hussein Bakri lamenta ocupação da SEED: “não respeitam a democracia”

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), lamentou a ocupação do prédio da Secretaria da Educação em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (30). O edifício foi invadido por representantes da APP-Sindicato e da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (Upes), que são contrários à implantação de colégios cívico-militares no Estado.

“O balanço parcial da votação nos colégios aponta quase unanimidade a favor do programa. Mais do que isso, em alguns a comunidade escolar optou, livremente, por manter o modelo tradicional. Quer processo mais democrático que esse? Essas entidades acusam o Governo de não discutir o projeto, quando, na verdade, são eles que não têm o menor respeito pela democracia”, afirmou Hussein Bakri.