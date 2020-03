Hussein Bakri leva ao Governador pedido de empresários de União da Vitória e Porto União para parcelamento de contas

Em meio ao avanço da pandemia do coronavírus, o deputado, Hussein Bakri (PSD), foi procurado por empresários de União da Vitória e de Porto União para articular o parcelamento e a reprogramação do pagamento de impostos, taxas e tributos estaduais. O pedido, que aborda principalmente as contas de água e luz, já foi levado ao Governador Ratinho Junior (PSD) e está sendo analisado pelos órgãos responsáveis.

“As consequências do coronavírus são graves e, por isso, temos reuniões diárias com o Governador e com os secretários. Neste primeiro momento, as medidas estão voltadas às questões sanitárias e de saúde e também à suspensão das aulas, sobretudo na busca de uma solução para garantir merenda aos nossos estudantes. Mas as decisões de aspectos econômicos não estão de fora dos nossos debates, afinal todos sabemos do impacto que haverá no emprego e na renda dos paranaenses”, afirmou Hussein Bakri.

Líder do Governo na Assembleia e representante oficial de União da Vitória junto ao Executivo estadual, o parlamentar tem sido o principal interlocutor do Legislativo com o Palácio Iguaçu no enfrentamento ao coronavírus. Segundo ele, as medidas tomadas até agora vêm sendo avaliadas com muita prudência e cautela e estão focadas, principalmente, em salvar vidas.

“Ao mesmo tempo, os técnicos da Fazenda, da Receita Estadual e dos órgãos econômicos têm trabalhado duro no sentido de garantir a continuidade e o funcionamentos de milhares de empresas no Paraná”, declarou Hussein Bakri.