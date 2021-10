Hussein Bakri libera R$ 3 milhões para a saúde da região Sul do Paraná

O deputado, Hussein Bakri, liberou na manhã de sábado, em União da Vitória, R$ 3 milhões para a saúde do Sul do Paraná. Ao lado do secretário Beto Preto, o parlamentar entregou 22 carros para as equipes da Saúde da Família da região. Além disso, confirmou a liberação no orçamento do Estado de emendas para construção de unidades básicas de saúde (UBSs) e compra de veículos.

“Regionalizar os atendimentos e garantir uma saúde ágil e de qualidade mais perto dos paranaenses é prioridade para o governador Ratinho Junior. Dentro desse planejamento, estamos destinando recursos substanciais para a nossa região, que abrange uma área onde vivem quase 180 mil pessoas. A pandemia deixou clara a importância de investir na saúde pública em favor da população, e é isso que estamos fazendo”, destacou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior na Assembleia Legislativa.

Os 22 carros entregues no sábado foram distribuídos da seguinte forma: União da Vitória (7); Antônio Olinto (1); Bituruna (3); Cruz Machado (3); General Carneiro (2); Paula Freitas (1); Paulo Frontin (1); Porto Vitória (1); e São Mateus do Sul (3). Cada automóvel custou R$ 34,5 mil e vai dar maior mobilidade para as equipes da Saúde da Família, que poderão ir até a casa dos paranaenses para realizar consultas, curativos e análise da situação de pacientes sequelados pela Covid-19. Com essa que é a maior renovação da frota na história da saúde do Paraná – mais de 1.200 novos veículos –, a expectativa prevê chegar a 120 mil atendimentos domiciliares por mês no Estado.

No evento, Hussein Bakri ainda entregou, oficialmente, aos prefeitos de cinco municípios a resolução da Secretaria de Saúde liberando emendas de quase R$ 2,3 milhões indicadas pelo parlamentar para: 2 novas UBSs nos bairros Cristo Rei e Rio D’Areia, em União da Vitória; um ônibus de transporte de pacientes para General Carneiro; além de três vans de transporte de pacientes para Paula Freitas, Paulo Frontin e Porto Vitória.

Mais cedo, o Líder do Governo acompanhou Beto Preto em visitas aos hospitais APMI e São Camilo, referências na região para casos do coronavírus. Além de R$ 2,5 milhões em novos equipamentos destinados por Bakri para várias áreas das duas instituições, na pandemia os hospitais receberam 12 respiradores e quatro monitores paramétricos, e ativaram 28 leitos exclusivos para a Covid – 11 de UTI e 17 de enfermaria.

“O grande projeto do Governo para a saúde é regionalizar, levá-la para mais perto das pessoas, valorizar o SUS, visando o benefício da sociedade, que é usuária do serviço. E o deputado Hussein tem sido um grande parceiro nessa empreitada, em especial no que diz respeito à saúde do Sul do Paraná”, disse o secretário Beto Preto.