Hussein Bakri oficializou candidatura a Deputado Estadual e Ratinho Jr a Governador

Foram oficializadas, na manhã de sábado, 21, as candidaturas de Ratinho Júnior a Governador e de Hussein Bakri a deputado estadual. A convenção partidária reuniu cerca de 5000 pessoas na sede social do Paraná Clube, em Curitiba, e, escolheu os candidatos a deputado e demais cargos eletivos, que oficializaram suas intenções para eleição deste ano.

Além do PSD, partido de Bakri e Junior, mais seis partidos realizaram convenção em conjunto, coligando com a chapa de Ratinho para Governo do Estado. O deputado estadual Hussein Bakri, que já ocupa uma das cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná, falou sobre sua reeleição e destacou o nome do candidato a Governador: “Estou oficializando minha candidatura a deputado e a população vai poder escolher, no pleito de outubro, se meu nome pode continuar trabalhando pelo Paraná. Além disso, temos um candidato a Governador preparado e que merece nosso reconhecimento. O Ratinho Junior é de família honesta, é trabalhador e percorreu o estado ouvindo a população, o que significa que vai iniciar o mandato já trabalhando” afirmou Hussein.