Hussein Bakri parabeniza Ratinho por socorro de R$ 400 milhões aos paranaenses de baixa renda

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), parabenizou o pacote social de R$ 400 milhões, anunciado pelo Governador, Ratinho Junior (PSD), na tarde desta terça-feira (24). Destinadas a famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, as medidas suspendem pagamentos de luz, água e habitação popular por 90 dias, e, destinam até R$ 200 mensais por família pelos próximos cinco meses.

“O Estado tem a obrigação de amparar quem mais precisa neste momento em que a economia, praticamente, parou. Estamos falando de famílias que não contam com qualquer reserva financeira e, portanto, serão as mais atingidas em todos os aspectos”, afirmou Hussein Bakri. Até o fim desta semana, o Governo pretende anunciar as medidas econômicas de socorro durante a pandemia do coronavírus.

Veja o pacote social anunciado pelo Governador:

– 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social receberão até R$ 200 mensais ao longo de cinco meses conforme o número de integrantes, num total de R$ 300 milhões de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza

– Ampliação a tarifa social de água e luz

– Não haverá corte de luz e água de famílias de baixa renda por 90 dias nem será exigido pagamento de fatura nesse período

– Também não haverá corte de energia de hospitais filantrópicos

– 18 mil famílias de baixa renda terão o pagamento da Cohapar suspenso por 90 dias

– Amplia a compra da agricultura familiar destinada à merenda escolar de 320 mil famílias de alunos, de 22 mil para 25 mil famílias de pequenos agricultores

