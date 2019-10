Hussein Bakri participa da 12ª Festa Nacional da Costela, em União da Vitória

Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante do Sul do Paraná junto ao Executivo estadual, o deputado, Hussein Bakri (PSD), participa nesta sexta-feira (11) da abertura da 12ª Festa Nacional da Costela, em União da Vitória, a partir das 20h30. Apoiador e incentivador do evento desde a primeira edição em 2008, quando era prefeito, Bakri terá o já tradicional estande no CTG Fronteira da Amizade, onde estará à disposição para conversar com a população.

No sábado (12), às 11 horas, também no estande, o parlamentar se reunirá com os prefeitos da região, chefes de núcleo e outras lideranças locais.