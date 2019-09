Hussein Bakri participa de reinauguração do Estádio Antiocho Pereira

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), participou na tarde de sábado (7), da reinauguração do Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória. A revitalização da praça esportiva recebeu investimentos de quase R$ 2 milhões e é uma das maiores obras que está sendo entregue na cidade pelo Governo do Estado.

“Como ex-atleta de futebol de salão, torcedor do Iguaçu e incentivador do esporte, não há como não me emocionar ao ver o estádio todo revitalizado. O estado investiu pesado nessa obra, que vai beneficiar o esporte amador de União de Vitória e, certamente, será palco de grandes vitórias do nosso Iguaçuzão”, afirmou Hussein Bakri. No evento, o Líder do Governo representou o governador, Ratinho Junior (PSD), que estava participando das comemorações do 7 de Setembro em Curitiba.

A revitalização do Antiocho Pereira incluiu uma reforma completa do estádio: nos vestiários de atletas e arbitragem, nas cabines de imprensa, nos banheiros de torcedores, um telhado novo para a área coberta, uma nova fachada, pintura das arquibancadas, troca de telas e reparos asfálticos no estacionamento.

Na reinauguração, que contou com a presença de um grande público, foram homenageados ícones do esporte local e ex-atletas da Associação Atlética Iguaçu. Em seguida, houve um jogo inaugural entre um selecionado de União da Vitória e o Athletico Paranaense Master, campeão brasileiro de 2001.

E a festa continua neste domingo (8), com a realização do primeiro jogo do Iguaçu em casa na 3ª Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Às 15h30, pela 4ª rodada da competição, a Pantera do Vale recebe o Andraus, de Campo Largo. Para que esse retorno ao futebol profissional fosse possível depois de 10 anos, o deputado, Hussein Bakri, intermediou uma série de reuniões com a Federação Paranaense de Futebol para solucionar as pendências administrativas e financeiras da equipe.

“A volta do Iguaçu é uma felicidade enorme para toda a cidade, porque o time é um símbolo de União da Vitória e traz um sentimento de unidade entre a população. Fico realizado em ter podido dar minha parcela de contribuição para o retorno do futebol profissional ao município e tenho certeza que o Antiocho Pereira vai ver muitas conquistas daqui para frente”, finalizou Hussein.