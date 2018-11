Hussein Bakri participa do programa do Ratinho do SBT

Nesta quarta-feira (31), o deputado estadual Hussein Bakri (PSD-PR), participou da gravação do quadro “Boteco do Ratinho” no SBT Nacional. O programa vai ao ar na próxima semana, a partir das 22h, de quarta-feira feira, 7.

O apresentador Carlos Massa (Ratinho), ocupa o segundo lugar em audiência no Brasil inteiro e já na campanha eleitoral deste ano, declarou sua amizade e apoio ao deputado Hussein Bakri, inclusive participando de eventos organizados pelo parlamentar.

“Estou feliz e emocionado em participar desse programa que é um sucesso no Brasil. Mais honrado ainda em ser amigo pessoal da família Massa”. Afirmou Hussein.

Durante a gravação, Ratinho citou a vitória de Ratinho Júnior e agradeceu o deputado Hussein Bakri pelo apoio e pelo cuidado com seu filho. Também participaram do programa o grupo de pagode Katinguelê, a cantora Paula Matos, Aguinaldo Timóteo, Vítor Kley e César e Paulinho.