Hussein Bakri pede explicações e volta os olhos para o Hospital Regional

Durante a sessão plenária de terça-feira (23), o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre a doação do Hospital Regional, de União da Vitória, ao grupo São Camilo. No pronunciamento, Bakri questionou se a população foi ouvida e, principalmente, se irá ser atendida por meio do convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita, ou se a Instituição não tem mais interesse nesse convênio.

Ainda, o deputado falou sobre os repasses aos hospitais filantrópicos e sobre os recursos públicos que já foram destinados ao Hospital Regional e muitas vezes a população não é atendida da forma que deveria. “É preciso mais respeito ao cidadão que precisa ser atendido, e eu não vou me calar em relação a isso. Vou até o fim do meu mandato buscar informações, cobrar e saber a real situação” disse o deputado, que lembrou sobre um repasse já autorizado pelo Governo do Estado para investimentos nos leitos de UTI, que ultrapassam um milhão de reais.

“Não quero ser injusto, estou fazendo o primeiro pronunciamento aqui e vou buscar todas as informações necessárias. Se for o caso, vou pedir auxílio da Comissão de Saúde da Assembleia, mas, não vou deixar passar em branco essa situação, pois estamos falando de atendimento à população e de dinheiro público. Sem contar as inúmeras vaquinhas feitas pela própria população”. Finalizou Hussein.