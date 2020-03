Hussein Bakri pede que população fique em casa e anuncia patrulhamento nas ruas para cumprimento do toque de recolher

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), anunciou que as forças estaduais de segurança intensificarão o patrulhamento nas ruas para garantir que a população permaneça em casa durante a pandemia do coronavírus. Segundo ele, o descumprimento do toque de recolher poderá levar até a responsabilização criminal dos cidadãos.

“Infelizmente, as milhares de mortes na Itália devem nos servir de alerta para que tomemos os cuidados necessários para minimizar a propagação do coronavírus. E o principal deles é respeitar a quarentena. Portanto, faça a sua parte e ajude a salvar vidas”, pediu o parlamentar.

No sábado (21), Hussein Bakri manteve contato com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles, e com o comandante do 4° Comando Regional, tenente-coronel Edmauro, para tratar do tema. A informação é de que as mais de 70 cidades abrangidas pelo 4° CRPM, entre as quais União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava e Irati, terão uma ação intensa das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros para fazer valer o toque de recolher.

“A PM vai intensificar essas ações de orientação para que a população não saia de casa. Em nome da corporação, agradeço a Liderança do Governo pelo apoio em difundir a importância do cumprimento à quarentena”, afirmou o tenente-coronel Edmauro.