Hussein Bakri projeta volume maior de recursos e grandes conquistas para o Sul do Paraná em 2020

Com o objetivo de planejar as ações do Governo do Estado na região da Amsulpar em 2020, o deputado, Hussein Bakri (PSD), esteve na quinta-feira (16), em Paula Freitas e Paulo Frontin. O Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa se reuniu em cada município com os prefeitos Valdemar Capeleti e Gilberto Gruba, vereadores e outras lideranças para avaliar as inúmeras conquistas obtidas ao longo do ano passado e discutir as principais necessidades para os próximos 12 meses.

“É motivo de comemoração e também de muito orgulho tudo o que conseguimos para o sul do estado em 2019, entre os quais destaco o Voe Paraná e o Colégio Militar. Para 2020, a expectativa é de ainda mais conquistas, uma vez que o governo fez os ajustes necessários permitindo que o apoio aos municípios seja cada vez maior”, afirmou Hussein Bakri, que é o representante oficial de Paula Freitas e de Paulo Frontin junto ao Executivo estadual.

Nos encontros realizados na Câmara de Vereadores das duas cidades, Hussein Bakri fez um balanço dos recursos conquistados no primeiro ano de gestão Ratinho Junior e garantiu que o volume deve crescer em 2020. Ele destacou que alguns dos principais investimentos na região deverão ser realizados no setor de infraestrutura, comandado pelo secretário Sandro Alex, e também na área da saúde, chefiada pelo secretário Beto Preto.

“Ressalto esses dois nomes, com quem temos um ótimo relacionamento e que têm dedicado uma atenção especial aos municípios da Amsulpar. Na saúde, o atendimento será cada vez mais regionalizado para evitar deslocamentos até Curitiba ou Ponta Grossa. E na infraestrutura, a região receberá os investimentos necessários para atração de empresas e, consequentemente, geração de empregos”, finalizou o Líder do Governo.