Hussein Bakri reafirma disposição ao diálogo com servidores, mas encerrará articulação em caso de greve

O Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Deputado Hussein Bakri (PSD), tem se mostrado aberto ao diálogo com o Fórum das Entidades Sindicais do Paraná (FES) desde o início do atual mandato. Sua articulação tem sido elogiada, inclusive, por parlamentares da oposição e pelo próprio funcionalismo. No entanto, Bakri é taxativo em afirmar que, se houver deflagração de greve por parte dos servidores, qualquer negociação com o Governo estará automaticamente encerrada.

Bakri defende que já houve avanços, como o não desconto salarial da paralisação de 29 de abril e a revogação da decisão da PGE que prejudicava os PSSs. Além disso, ele vê com estranhamento a possibilidade de greve com apenas seis meses de mandato de Ratinho Junior (PSD). “A greve é o último instrumento que você usa. Não estamos com salários atrasados nem nada. O governo ficou de fazer uma proposta até o fim do mês, e não está em pauta só o reajuste. Agora, se houver greve, zera toda a conversa, claro.”

*Negociação com os servidores*

