Hussein Bakri recebe lideranças em seu gabinete

Líder do Governo e

Presidente da Comissão de Educação, deputado do PSD firmou parceria de trabalho

entre a pasta e os parlamentares para os próximos quatro anos

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) abriu as portas do gabinete para uma

reunião dos líderes dos partidos na Assembleia Legislativa com o Secretário da

Educação, Renato Feder. No encontro, foram discutidos os desafios do setor e

ficou firmada uma parceria de trabalho para os próximos quatro anos. “Os

deputados podem contribuir demais para a Educação do Paraná, seja por

conhecerem de perto a realidade das escolas e também por poderem garantir

recursos ao longo da discussão do orçamento aqui na Casa”, argumentou Hussein,

que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e Presidente da Comissão de

Educação na Assembleia.

Aos parlamentares, Renato Feder expôs o quadro atual da Educação no Paraná e

não escondeu que o desafio pela frente será grande. No Ensino Médio, por

exemplo, menos de 18% dos alunos do 3º ano demonstram aprendizado adequado em

Português e apenas 7% em Matemática. Além disso, do 1º lugar do Brasil no Ideb

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Ensino Médio em 2009, o

Paraná caiu para a 7ª colocação na última avaliação.

Para mudar esse quadro, o Secretário traçou metas ambiciosas: ter o melhor IDEB

do país em 2021; aumentar o número de alunos na rede estadual; fortalecer a

colaboração com os municípios; e ampliar a oferta de cursos técnicos. “O

planejamento da Secretaria é de quatro anos, não faremos nada no atropelo.

Nosso papel como gestor é ajudar os quase 120 mil profissionais da Educação a

cumprirem a missão que escolheram por vocação, que é, sobretudo, contribuir com

a sociedade”, disse Feder. Para atingir esses objetivos, a pasta pretende,

entre outras medidas, promover encontros mensais com diretores e pedagogos e

também desenvolver um material didático próprio do estado.

A apresentação do Secretário animou os deputados, que se colocaram à disposição

para auxiliar no trabalho da pasta. Os parlamentares também expuseram as

demandas mais diversas das 2,1 mil escolas espalhadas pelo estado, como falta

de internet; dificuldade de diálogo com a Copel para que seja possível instalar

equipamentos; obras atrasadas e mal fiscalizadas.

Como Presidente da Comissão de Educação, Hussein Bakri se comprometeu a agendar

um encontro entre a Secretaria e o Diretor-Presidente da Copel Distribuição,

Maximiliano Orfali. Da mesma forma, na condição de Líder do Governo, garantiu

que promoverá as mudanças que forem necessárias no orçamento do Estado a fim de

que a Educação tenha recursos suficientes ao longo do mandato do Governador

Ratinho Junior.

“O Governador já mostrou que a Educação será gerida de forma técnica e não

política, ao promover teste seletivo para as chefias dos núcleos regionais.

Educação não será prioridade apenas no discurso, mas na prática”, afirmou

Hussein.