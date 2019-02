Hussein Bakri recebe Soldado Fruet﻿

O deputado Hussein Bakri

(PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa recebeu, na quarta-feira

(20), o deputado, Soldado Fruet (Pros), que tem adotado uma linha mais

independente de atuação na Casa de Leis. As informações são de Ronildo Pimentel

no Cabeza News.

Em tom amistoso, os dois deram claros sinais que deixaram as divergências de

lado para discutir projetos para Foz do Iguaçu e região Oeste do Paraná.

No início do ano, uma agenda de Bakri em Foz do Iguaçu provocou reações do

Soldado Fruet, que tem base política na cidade.

O encontro, segundo Hussein Bakri, faz parte do diálogo permanente que norteia

sua atuação como líder de Ratinho Junior na Casa de Leis.

Ele lembra que recentemente levou os petistas, Professor Lemos e Arilson

Maroldi Chiorato, para audiência na Casa Civil do Governo do Estado.