Hussein Bakri reforça apoio da Assembleia ao serviço aéreo da PM do Paraná

Líder do Governo na Assembleia do Paraná, o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), colocou o Poder Legislativo e seu mandato parlamentar à disposição do novo comandante do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), tenente-coronel Julio Cesar Pucci dos Santos. Responsável desde 2010, pelo apoio aéreo a perseguições policiais, ações da defesa civil e emergências de saúde, a unidade era comandada até quinta-feira (17), pelo tenente-coronel, Roberto Sampaio Araújo, que agora passa para a reserva remunerada.

“Não há palavras para descrever o magnífico trabalho desenvolvido pelo BPMOA. Além é claro da questão do policiamento, precisamos ressaltar os resgates médicos que esses heróis realizam, salvando centenas de vidas em todo o estado. Numa forma de reconhecimento, o govenador, Ratinho Junior, está investindo na unidade tanto em tecnologia quanto em material humano”, afirmou Hussein.

Sediado no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, o BPMOA tem duas bases descentralizadas nas regiões norte (Londrina), e, Campos Gerais (Ponta Grossa). Além disso, está se preparando para atuar no litoral durante a Operação Verão. Atualmente, o batalhão conta com seis aeronaves, sendo quatro helicópteros e dois aviões. A frota deve crescer nos próximos meses, assim que for concluída a licitação de cinco novos helicópteros do modelo Police, que serão distribuídos para Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e a região da fronteira (entre Cascavel e Foz do Iguaçu).

Sob o lema de “asas sempre fiéis”, o BPMOA é o braço aéreo das forças de segurança do Paraná, atuando em missões de apoio ao policiamento em suas mais diversas formas; remoções e resgates aeromédicos; buscas e salvamentos; coleta de dados e imagens aéreas; transporte de tropas especializadas, equipamentos e animais, além de órgãos, tecidos e equipes médicas para transplante. As aeronaves garantem melhor eficiência e cobertura em todas as regiões do estado.

Recentemente, o batalhão apoiou os trabalhos de combate aos incêndios na Amazônia e as ações em Brumadinho decorrentes do rompimento de uma barragem.