Hussein Bakri reforça trabalho por General Carneiro em reinauguração do CEPAN

O deputado, Hussein Bakri (PSD), esteve em General Carneiro na sexta-feira (14), onde participou da reinauguração do Colégio Estadual Pedro Araujo Neto (CEPAN). Fundada há mais de 50 anos, a escola foi totalmente reformada com investimentos viabilizados pelo parlamentar da ordem de R$ 436 mil. Os reparos incluíram piso, escadas, banheiros, cozinha, salas de aula, quadra de esportes, parte elétrica, etc.

“O Cepan é referência educacional em General Carneiro e, portanto, precisa estar dotado das condições necessárias para continuar mantendo excelência no ensino ofertado a centenas de jovens do município. Para mim em particular, é motivo de orgulho poder retribuir a confiança que me foi depositada pela população como deputado mais votado na última eleição”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.