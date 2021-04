Hussein Bakri se reúne com vereadores para alinhar demandas e estratégias de atuação conjunta em União da Vitória

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), reuniu 8, dos 13 vereadores, de União da Vitória, para uma reunião na última sexta-feira (16). Organizado pela coordenadora regional da Casa Civil, Gabi Bakri, o encontro serviu para alinhar demandas e estratégias de atuação conjunta em 2021 em várias áreas. Além disso, o parlamentar apresentou um balanço dos diversos investimentos obtidos para o município no atual mandato, com o apoio do Governo Ratinho Junior (PSD).

“Mais do que nunca, o momento pede união de forças de todas as esferas do poder público em prol da população. E é isso que estamos buscando com esse grupo de vereadores, da mesma forma que já estamos fazendo com o prefeito Bachir Abbas. União da Vitória é a minha cidade, é quem me permitiu chegar onde estou hoje, e por isso continuarei trabalhando sem medir esforços para que ela possa se desenvolver cada vez mais, como já fizemos por meio da Ponte José Richa, da Avenida Marechal Deodoro, da Praça Coronel Amazonas, do Voe Paraná”, destacou Hussein Bakri.

Participaram da reunião os vereadores Zé Pedro, Celso Rocha, Cortellini, Thays Bieberbach, Godoy, Sabão, Anderson Cripa e André Henik. Além do balanço das ações já conquistadas para União da Vitória nos últimos dois anos, foram discutidas demandas da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura urbana. Investimentos e melhorias por parte da Sanepar, um dos temas principais do encontro, foram objeto de tratativas na terça-feira (20), em Curitiba, numa reunião que contou com a presença de todos os participantes da última sexta-feira e também do prefeito, Bachir Abbas, e do gerente regional da companhia, Bolívar Luiz Menoncin Júnior.

“Graças à parceria e ao trabalho do deputado Hussein, somente neste ano já viabilizamos para União da Vitória, por exemplo, a versão digital do Botão do Pânico e a Patrulha Maria da Penha. Isso demonstra a importância de termos em Curitiba um representante da cidade e comprometido com as nossas demandas em todas as áreas. O secretário Guto Silva me passou a missão de ser um braço do Governo do Estado no Sul do Paraná e, com a participação direta do deputado Hussein, União e toda a região já obtiveram importantes conquistas e ainda terão outras mais”, afirmou Gabi Bakri, que também é chefe do escritório regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.