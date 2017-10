Hussein Bakri viabiliza 116 mil reais para reforma de Colégio em Paulo Frontin

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) esteve na manhã de sexta-feira, 19, no município de Paulo Frontin. Acompanhado do prefeito, Sebastião Elias, e, do vice-prefeito, Gilberto Gruba, Hussein assinou a liberação de recursos no valor de 116 mil reais, destinados via FUNDEPAR, que contemplam uma ampla reforma no Colégio Estadual Monsenhor Pedro Busko, como pinturas na área externa, reformas nos banheiros e troca total do telhado do Ginásio de Esportes. A obra, que já está liberada, deve começar nos próximos dias. Estiveram presentes também os representantes da COHAPAR regional, que são responsáveis pela fiscalização da obra, o chefe do NRE de União da Vitória, Ricardo Brugnago, bem como representantes do Grêmio Estudantil e da APMF e o diretor da escola, Irineu Carlotto. “Fico feliz em voltar a Paulo Frontin com essa liberação, pois sei da importância desta reforma para o Colégio Pedro Busko. Quero aproveitar e anunciar a viabilização de mais 300 mil reais para efetuar a reforma completa do Ginásio de Esportes. Este foi um pedido feito pelo meu grande amigo Padre Levi, e agora teremos este pedido atendido”, afirmou Hussein.