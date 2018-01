HUSSEIN BAKRI VIABILIZA RECURSOS PARA PAULO FRONTIN

O deputado Hussein Bakri esteve nesta quinta-feira, 25, em Paulo Frontin, acompanhado do prefeito Sebastião Elias, do vice-prefeito Gilberto Gruba, vereadores e secretários. Na ocasião, o prefeito relembrou ao deputado que os recursos viabilizados por ele no fim de 2017, na ordem de 650 mil reais, para compra de equipamentos para a área rural do município, já estão sendo utilizados, e os equipamentos devem chegar até o começo de Fevereiro. Além disso, o deputado Hussein Bakri viabilizou uma emenda de 300 mil reais para a construção de um Centro para Idosos. De acordo com o projeto da prefeitura, o “Centro Dia do Idoso” irá acolher idosos em vulnerabilidade, prestando todo o tipo de serviço necessário (alimentação, acompanhamento médico e interação social).

Também foi autorizado recurso para uma nova academia ao ar livre para o município, no valor de 25 mil reais. “O deputado Hussein Bakri sempre faz questão de estar presente em nosso município. Agradeço o trabalho e o empenho que ele tem por Paulo Frontin”, disse o prefeito Sebastião. “A parceria que temos com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e com o Governador Beto Richa, proporciona rapidez em nosso trabalho. Estou feliz em estar aqui hoje, principalmente por que este projeto atenderá a população idosa e carente do município, e é assim que trabalhamos, olhando por todos”, afirmou Hussein.