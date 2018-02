Hussein Bakri visita a primeira mini arena em União da Vitória

No último sábado, 03, o deputado Hussein Bakri esteve fiscalizando a recém finalizada mini arena que foi instalada no bairro Limeira, em União da Vitória. Fruto de recursos destinados pelo deputado Hussein Bakri, as mini arenas esportivas são um projeto do Governo do Estado do Paraná. No total, serão instaladas quatro mini arenas em União da Vitória, no valor de 300 mil reais cada, o que totaliza um investimento de 1,2 milhão de reais.

“Estou feliz em poder ver a primeira mini arena finalizada, e já em uso. Estes meninos que estão aqui treinando hoje estão ocupando seu tempo praticando um esporte. Não há nada mais benéfico que isso: poder dar um incentivo à juventude para que eles sigam bons caminhos, ficando longe de drogas e outros perigos”, salientou Hussein.

“Quero ressaltar a importância da parceria que tivemos com os vereadores de União da Vitória, que escolheram os locais que mais necessitavam das mini arenas esportivas. Esta da Limeira foi indicação do vereador Diego Santos, legítimo representante deste bairro”, disse Hussein.