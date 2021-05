Hussein Bakri volta a defender o pedágio pela menor tarifa e fala da possibilidade de inclusão da BR-476 na nova concessão

Em mais uma audiência da Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa, na manhã desta quinta-feira (13), o deputado Hussein Bakri (PSD) voltou a defender que a nova concessão seja pelo menor preço das tarifas, com exigência de obras no início dos contratos e negociação transparente na bolsa de valores.

Debatendo com moradores, sociedade civil organizada e entidades de classe da região da Lapa e de São Mateus do Sul, o Líder do Governo revelou ainda a possibilidade de inclusão no novo Anel de Integração da BR-476, que corta o Sul do Paraná.

A medida, que se daria num segundo lote de concessões, contemplaria de União da Vitória até a Lapa e também o trecho da BR-153 entre o Trevo do Horizonte e General Carneiro.

“Trafego toda semana por essa rodovia e quebra galhos ano após ano não resolvem mais. Se o Governo Federal não pretende revitalizá-la, incluí-la na concessão é uma garantia de que a via será recuperada completamente”, disse Hussein Bakri, conforme conversa que teve com o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex.

Esse trecho, por onde passam diariamente em torno de 12 mil veículos, é um importante corredor de escoamento da safra agrícola e da produção industrial do Paraná e fundamental para o desenvolvimento do Sul do Estado.

“Os paranaenses estão contando os segundos para o fim desse pedágio absurdo e vergonhoso, desse assalto a mão armada ao longo de quase 25 anos. O Governador Ratinho Junior já tomou a sua decisão pelo menor preço e não abrirá mão dessa premissa custe o que custar, pois está amparado no desejo da população e desta Assembleia”, finalizou o Líder do Governo.