Hussein comemora credenciamento de parque tecnológico voltado à erva-mate

O Governo do Paraná credenciou, nesta terça-feira (15), 18 parques tecnológicos para fortalecer o ecossistema de inovação no estado e, assim, alavancar o desenvolvimento regional. Um deles está em União da Vitória e reunirá empresas, universidades e poder público para atuar em conjunto, sobretudo, em pesquisas e soluções tecnológicas voltadas à erva-mate.

“O apoio que o Governo Ratinho Junior dá nesse estágio inicial dos parques é fundamental para que o ambiente de inovação possa crescer e se desenvolver em todo o estado. É preciso destacar o objetivo maior de promover desenvolvimento econômico regional, com o crescimento das empresas, a geração de emprego e renda, a melhoria na qualidade da mão de obra”, afirmou o deputado, Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Em local ainda a ser definido, o Parque Tecnológico Regional União da Vitória vai reunir no mesmo espaço físico empresas, incubadoras e instituições de pesquisa para dividir conhecimento, equipamentos e recursos, que, num primeiro momento, poderão ser obtidos junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Paraná Fomento ou Fundação Araucária.

A ideia é que o local contribua com o fortalecimento da cadeia produtiva da erva-mate, que envolve cerca de 100 mil famílias no Vale do Iguaçu. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Paraná concentrou 87% de toda a produção de erva-mate do país no ano passado. A maior parte das 345 mil toneladas produzidas no estado saiu da região Sul, com destaque para Cruz Machado, General Carneiro e Bituruna.

E o desenvolvimento da erva-mate tem sido uma das principais bandeiras da atuação do deputado Hussein Bakri. Desde o primeiro semestre, ele vem discutindo uma extensa pauta com o governo, como a criação do Arranjo Produtivo Local (APL); de uma zona franca; de leis estaduais de manejo sustentável, que amparem o cultivo do produto em meio à mata nativa; o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; o marketing institucional em cima do produto; e o fomento ao turismo.

O Líder do Governo também é autor do projeto de lei que regulamenta o plantio de árvores próximas às linhas de energia elétrica e encabeça junto à Secretaria de Estado da Educação o debate pela inclusão do chá ou suco de erva-mate na merenda escolar.