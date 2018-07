Hussein comemorou aprovação do Plano de Carreira da Polícia Militar do Paraná

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD), comemorou a aprovação do projeto de lei nº 363/2018, do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Estadual nº 5.940/1969 – Lei de Promoção de Praças da Policia Militar do Paraná. A matéria passou em primeira e em segunda votação, em sessão ordinária e outra extraordinária, realizadas na segunda-feira (2). A matéria agora segue para sanção, ou veto, do Governo do Estado, uma vez que não recebeu emendas de plenário e teve o requerimento de dispensa de votação da redação final.

“Precisamos valorizar nossos heróis que sempre nos defendem, muitas vezes com suas próprias vidas. E esse projeto de lei foi uma luta nossa, em conjunto com todos os praças de nosso Estado” afirmou o deputado Hussein Bakri, que recebeu uma comitiva de policiais de União da Vitória e representantes dos Praças de todo Paraná.

Para o Cabo Carlos Souza, que representa o grupo “Praças Unidos”, a aprovação do projeto mostra que toda luta é importante: “Quero agradecer todos os deputados pela votação, o Governo do Estado do Paraná e principalmente do deputado Hussein, que nos abriu as portas do governo e da Assembleia para tratar desse tema” disse Souza.

“Quero destacar o pedido do presidente da Câmara de União da Vitória, Almires Bughay Filho, que é Sargento da PM e me procurou logo no início das tratativas para pedir apoio ao projeto” finalizou o deputado Hussein Bakri.