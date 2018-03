Hussein confirma assinatura de início das obras da Ponte José Richa

Na manhã desta quinta-feira, 22, o deputado Hussein Bakri esteve reunido com o Governador Beto Richa, onde houve a confirmação da assinatura da ordem de serviço que dará início às obras da ponte, José Richa, em União da Vitória. A ponte, que ligará o centro do município ao Distrito de São Cristóvão, é uma obra histórica, fruto de uma luta engajada do deputado Hussein Bakri, do Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e, do Governador, Beto Richa. Beto Richa estará em União da Vitória no dia 27 de março, para a assinatura da homologação, ainda sem local e horário definidos.