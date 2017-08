Hussein cumpre agenda em União da Vitória

O deputado, Hussein Bakri, sempre trabalhando em prol dos munícipes, cumprirá agenda na próxima sexta-feira, 11 de agosto, em União da Vitória. Com a seguinte programação:

10h30 – Colégio Lauro Müller Soares (liberação de emenda no valor de 150 mil reais para obras e reparos e assinatura de início das obras)

13h30 – Sede da Terceira Idade – Jairo Luis Durek (assinatura do convênio com a Prefeitura Municipal para a aquisição de um ônibus para a Melhor Idade, no valor de 350 mil reais)

17h – Câmara de Vereadores de União da Vitória (assinatura do convênio com a Prefeitura Municipal para a construção de 3 Arenas Poliesportivas, no valor de 900 mil reais)