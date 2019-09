Hussein cumpre agenda

Hussein Bakri participa em União da

Vitória

Líder do Governo e representante do Sul do

Paraná na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), cumpre

agenda em União da Vitória, neste sábado (14). Às 11 horas, o parlamentar

participa da abertura da 2ª Festa Dia do Gaúcho e do Acendimento da Chama

Crioula. O evento vai até domingo (15), na Estação

União.

Hussein recebe Título de Cidadão Honorário

de Rebouças

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado

estadual Hussein Bakri (PSD) recebe o título de Cidadão Honorário do município

de Rebouças neste sábado (14). A honraria, proposta pelo vereador Alessandro

Mazur, também será concedida ao deputado federal, Aliel Machado, e, ao

Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.