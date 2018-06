Hussein destaca liberação de recursos para o Hospital Regional de União da Vitória

“Uma luta antiga que está saindo do papel, graças à união de forças e o empenho de todos” destacou o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), representante de União da Vitória e região sul do Paraná, em relação ao recurso, de quase R$ 900 mil reais para mais quatro novos leitos de UTI no Hospital Regional São Camilo. “Não podemos esquecer o apoio que o ex-governador, Beto Richa, e, o então chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, deram na liberação deste recurso, que agora será realidade para atender todos os municípios de nossa região” afirmou Hussein.

O Hospital Regional São Camilo é referência na região e atende todos os municípios da AMSULPAR (Associação dos Municípios do Sul do Paraná), incluindo cidades do Norte de Santa Catarina e também pacientes de Mallet, que pertence à região Centro-Sul. Desde o primeiro pedido, feito através do protocolo 14777045-6, pelo gabinete de Hussein Bakri, a luta não parou. Foram várias reuniões e reivindicações para que esse investimento tão importante fosse atendido.

A confirmação dos recursos foi anunciada na manhã de 25, pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde), que assinou os convênios junto com representantes do Hospital e autoridades da região. “Fico feliz em ver que vários pedidos feitos já no início do meu mandato como deputado estão sendo atendidos. Isso mostra que a região está bem representada e sendo contemplada pelo governo do estado” finalizou Bakri.

Foto: Inauguração da nova ala do Hospital Regional São Camilo, em 2017. Deputado Hussein Bakri com funcionários do Hospital.