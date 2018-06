Hussein e Ratinho Jr conversaram com empresários

Cerca de 100 empresários representantes do setor de distribuição de combustíveis do Paraná estiveram reunidos, em Curitiba, com o pré-candidato a governador, Ratinho Júnior e o deputado estadual Hussein Bakri, ambos do PSD. Na pauta, entre os assuntos discutidos com os representantes de todo o Estado, Hussein e Ratinho falaram das propostas e do futuro do Paraná.

Para Ratinho, as medidas já feitas tem pensado no melhor para o segmento: Temos 54 deputados na Assembleia Legislativa, e cada um tem uma área que defende. “O Hussein, por exemplo, é o padrinho de vocês e tem defendido as questões junto com os deputados da nossa bancada, que á a maior da casa, com 17 deputados” afirmou o pré-candidato ao governo. Além disso, Ratinho falou da situação fiscal, ambiental e de como vai trabalhar se for eleito: “Precisamos enxugar a máquina pública, fazer uma gestão moderna e que pense no futuro” finalizou Júnior.

Hussein destacou a parceria que tem com os TRRs no Estado e falou da importância de ter um governo que pense pra frente: “O Ratinho é preparado e conhece a realidade do Paraná, por isso merece nosso apoio. Sempre estou à disposição de todos, seja em projetos de lei, como já fizemos e discutimos juntos ou outras demandas, podem contar comigo sempre” finalizou o deputado.

O empresário, Fernando Ravatto, que tem empresas em São Mateus do Sul e região, falou em nome de todos os participantes e ressaltou o empenho de Hussein e Ratinho em ajudar as empresas do setor: “Temos o dever de ajudar esses dois, pois além do que já fizeram, vão fazer ainda mais. O Hussein sendo deputado e Ratinho eleito governador, vamos ter duas peças importantes no Estado nos auxiliando na geração de emprego, renda e movimentando a economia do Paraná” disse o empresário.