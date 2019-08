Hussein e Secretário de Educação visitam casa Familiar Rural de União da Vitória

O deputado Hussein Bakri, Líder do Governo na Assembleia Legislativa, e o Secretário de Estado da Educação, Renato Feder visitaram na manhã desta quinta-feira (29), a Casa Familiar Rural (CFR) de União da Vitória. Na sequência, uma reunião com os diretores e coordenadores das unidades de União da Vitória, Bituruna, Cruz Machado, Paulo Frontin e São Mateus do Sul.

Implantadas no Paraná em 1988, as Casas Familiares Rurais são um modelo que integra o ensino formal à qualificação profissional dos filhos de agricultores familiares paranaenses. Atualmente existem 23 unidades no estado, que atendem diretamente 2,5 mil famílias. Elas funcionam em um modelo de alternância, em que os alunos passam um período na unidade de ensino em regime de internato e o restante na sua propriedade, integrando a teoria com a prática.