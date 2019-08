Hussein em Cruz Machado

Deputado participou na manhã desta

quinta-feira (8), em Cruz Machado, da abertura do 3º Congresso da Erva Mate do

Vale do Iguaçu

Líder do Governo e representante oficial do Sul do Paraná na

Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), reafirmou seu

compromisso com a erva mate e com toda a cadeia produtiva da região, na manhã

desta quinta-feira (8). Na abertura do 3º Congresso da Erva Mate do Vale do

Iguaçu, em Cruz Machado, o parlamentar destacou medidas que têm defendido junto

ao Governo do Estado, como o plantio embaixo das redes de energia e a inclusão

do produto na merenda escolar. Bakri também reforçou o apoio dado ao setor pelo

Governador Ratinho Junior (PSD).

“Os produtores de erva

mate perseguem há muito tempo uma retomada de incentivos estaduais. E essa

sinalização foi dada cerca de 50 dias atrás pelo Governador, que recebeu o

Cogemate no Palácio Iguaçu. Há uma perspectiva de crescimento do setor, que vai

ao encontro do movimento do Paraná como um todo. Precisamos gerar emprego e

renda para o sul do estado e a erva mate será um canal muito forte nessa

orientação”, afirmou Hussein Bakri.

Para uma plateia de 700 pessoas – entre produtores,

empresários, representantes de entidades, técnicos, estudantes –, o Líder do

Governo ressaltou que tem colocado a erva mate como uma das bandeiras

principais do seu mandato. Ele citou, por exemplo, a sanção da Lei 19.863/2019,

de sua autoria, que institui o dia 2 de fevereiro no calendário oficial de

eventos do Paraná como Dia do Produtor da Erva Mate.

Hussein Bakri enalteceu também a criação do Conselho Gestor

Da Erva Mate Do Vale Do Iguaçu (Cogemate), a partir de um debate do qual participaram

ele próprio e o Secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara. O

grupo, que foi criado em abril deste ano, busca organizar e desenvolver a

cadeia produtiva na região, além de discutir políticas públicas e novos

desafios para o setor.

Pelas mãos do Líder do Governo, a Diretoria da entidade foi

recebida no Palácio Iguaçu pelo Governador, no final de junho. Na oportunidade,

Ratinho Junior lembrou que a erva mate está presente no brasão do estado e se

comprometeu a incentivar o desenvolvimento do cultivo do produto, que, na visão

dele, pode ser o propulsor de incentivo ao turismo, geração de emprego e

industrialização da cadeia de alimentos na região sul do Paraná.

No evento desta quinta-feira em Cruz Machado, Hussein Bakri

destacou que vários dos pontos apresentados ao Governador pelo Cogemate já

estão sendo debatidos internamente pelos órgãos competentes dentro do Executivo

estadual. A pauta inclui a criação do Arranjo Produtivo Local (APL); de uma

zona franca; de leis estaduais de manejo sustentável, que amparem o cultivo do

produto em meio à mata nativa; desenvolvimento de pesquisas acadêmicas;

marketing institucional em cima do produto; e fomento ao turismo.

Outros dois itens foram encampados pelo próprio Líder do

Governo. A regulamentação do plantio de árvores próximas às linhas de energia

elétrica está prevista em um projeto de lei elaborado por Bakri em parceria com

a Copel. Pela proposta, que deve ser aprovada nas próximas semanas pela

Assembleia, a faixa de segurança mínima deverá ser de 15 metros de cada lado da

rede e a altura máxima das árvores não poderá ultrapassar 3 metros. Além disso,

o parlamentar está discutindo com a Secretaria de Estado da Educação a inclusão

do chá ou suco de erva mate na merenda escolar.