Hussein libera recursos para reforma e construção no Colégio Astolpho Macedo de Souza

O deputado, Hussein Bakri (PSD), esteve em União da Vitória nesta sexta-feira (14), onde entregou a ordem de serviço para as obras no Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza. Na semana em que completa 68 anos, a escola vai receber um total de R$ 146 mil, para uma ampla reforma, que já começa nesta segunda-feira (17). O parlamentar ainda anunciou a construção de duas novas salas de aula na Instituição.

“A comunidade escolar aguardava há 10 anos, a chegada de investimentos que garantissem melhor infraestrutura para professores, alunos e funcionários. Por isso, fomos à luta e conseguimos a liberação desses recursos, que vão permitir que o colégio continue oferecendo uma educação de qualidade a centenas de crianças e adolescentes em União da Vitória. É dessa forma que o Paraná vai atingir a meta traçada pelo Governador Ratinho Junior e pelo secretário Renato Feder de chegar ao primeiro lugar nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Ao lado do chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), professor Carlos Polsin, o deputado, Hussein Bakri, explicou que os recursos liberados na sexta-feira serão usados na reforma da cozinha, banheiros, instalação elétrica, piso externo, telhado e escadaria. A reforma vai beneficiar também os alunos da Escola Municipal Professora Antonieta Montanari, que funciona em dualidade no mesmo prédio.

Além disso, após uma conversa com o presidente da Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), José Maria Ferreira, Bakri conseguiu a liberação da verba necessária para a construção de duas salas de aula no Astolpho Macedo de Souza. Ferreira esteve em União da Vitória na semana passada para discutir as obras prioritárias para as dezenas de colégios que integram os nove municípios abrangidos pelo NRE. Assim que o projeto das duas novas salas for concluído e aprovado, a Fundepar vai destinar os recursos para a obra.