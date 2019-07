Hussein mantém agenda cheia e muito trabalho

Mesmo em meio ao recesso parlamentar na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), tem mantido uma agenda intensa de trabalho. Nesta segunda-feira (22), por exemplo, o Líder do Governo recebeu os deputados do Parlamento Universitário e também lideranças de União da Vitória.

O parlamentar acompanhou a delegação do município do sul do estado até o Palácio Iguaçu, onde o governador, Ratinho Junior, assinou o convênio de R$ 3,8 milhões para pavimentação de uma das principais vias da cidade, a Marechal Deodoro. Ao lado do governador, Bakri também participou da posse de 96 profissionais para a Polícia Científica.

“O recesso significa apenas que não há sessões no plenário ou reuniões das comissões. O governo – e por consequência a Liderança – é uma máquina enorme que não pode parar em nome do bom atendimento aos paranaenses. Por isso, o gabinete segue movimentado e com muito trabalho”, afirmou Hussein Bakri.

No fim da tarde, o Líder do Governo ainda se reuniu com o Secretário da Educação, Renato Feder, e representantes da APP-Sindicato.