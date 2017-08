Hussein no plenário da Câmara de União da Vitória

Na sexta-feira (11), no plenário da Câmara, vereadores, o deputado Hussein Bakri, secretários, o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Renato dos Santos Taborda, o delegado chefe da Polícia Civil, Douglas Possebon, Chefes dos Escritórios Regionais e munícipes em geral, estiveram reunidos para acompanhar a apresentação do projeto de Arenas Multiuso, uma das ações do programa Paraná Mais Esporte, da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo.

Almires Bughay Filho, Joarez Tica, Ricardo Sass, Valdecir Ratko, Emerson de Souza, Diego dos Santos e Sandra Pinheiro, foram os vereadores que protocolaram ofício para que o Município fosse incluído no projeto.

Bakri, que tinha recebido os parlamentares em seu escritório regional no dia 13 de fevereiro, e, no dia 15 em Curitiba, confirmou a instalação de quatro arenas em União da Vitória.

Os espaços (20×45 metros) precisam ter piso de concreto para receber a estrutura. Os terrenos já foram indicados pelos parlamentares e o prazo agora depende do Executivo.

Os vereadores indicaram uma arena para a região sul (Limeira), uma na região dos conjuntos (João Paulo II), uma em São Cristóvão, e a quarta, será instalada no 27º Batalhão de Polícia Militar.

Cada instalação corresponde ao valor de R$ 280.000,00 e foram destinadas por meio de emendas individuais do deputado.

Bakri elogiou o trabalho da Câmara de União da Vitória, dizendo que as arenas virão para União da Vitória graças aos esforços dos parlamentares em correr atrás dos interesses dos munícipes. “Eu já fui vereador, mas essa Câmara aqui está de parabéns. Vereadores atuantes, dedicados, não se preocupam com picuinhas ou coisas pessoais, quando nos procuram é para brigar por coisas da comunidade”, destacou Hussein.

O presidente da Casa, Bughay, oriundo da Polícia Militar e bacharel em Educação Física, diz estar contente pelo benefício na área de esportes. “Estamos muito felizes, porque a cidade de União da Vitória e os bairros contemplados poderão programar projetos em que crianças e adolescentes terão mais uma opção e deixarão a ociosidade de lado”, frisou.

Além das emendas para as arenas esportivas, reunião também apontou outros investimentos, como o ônibus para a Terceira Idade, melhorias na UTI do Hospital Regional, R$ 100.000,00 para capela mortuária no João Paulo II, uma luta do vereador Emerson de Souza, aquisição de viaturas para o 27º BPM, entre outros.

Deiwerson Damasceno dos Santos/Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial